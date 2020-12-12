"تكاتف" تحتفل باليوم السعودي والعالمي للتطوع

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من خلال فعاليات رياضية وبيئية وتعليمية

احتفلت الجمعية السعودية للعمل التطوعي "تكاتف" باليوم السعودي والعالمي للتطوع، وذلك بإقامة العديد من الفعاليات؛ حيث نظمت بالتعاون مع فريق دراجتي السعودية في منطقة الرياض مسيرة بالدراجات الهوائية، وذلك في وادي حنيفة حملت لافتات للتوعية بأهمية العمل التطوعي ومستهدفات رؤية السعودية ٢٠٣٠ وشعار يوم التطوع السعودي والعالمي "عطاء وطن"، والتحفيز على التطوع الرياضي. كما نظمت "تكاتف" رحلة "هايكنج" تضمنت تفعيل التطوع البيئي بتنظيف الأودية والجبال.

وعبر عبدالرحمن بن سعد الجبرين المشرف العام على الجمعية السعودية للعمل التطوعي "تكاتف" عن سروره بالزخم الكبير الذي صاحب فعاليات اليوم العالمي للتطوع في هذا العام ٢٠٢٠م؛ مرجعاً ذلك الاهتمام إلى صدور نظام العمل التطوعي في هذا العام وكذلك تدشين منصة العمل التطوعي.

وقال "الجبرين" إن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ١٧ ديسمبر من عام ١٩٨٥م اعتمدت يوم الخامس من ديسمبر من كل عام، ليكون اليوم العالمي للتطوع، ودعت الحكومات إلى الاحتفال به سنوياً، واتخاذ التدابير لزيادة الوعي بأهمية إسهام العمل التطوعي من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتهدف الأمم المتحدة من إقرار اليوم العالمي للتطوع إلى توثيق مجهودات المتطوعين، والاحتفال بالإنجازات المتحققة في العام المنصرم، وكذلك تحفيز الجهود لمزيد من العمل التطوعي في العام القادم، بالإضافة إلى نشر قيم التطوع، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي بوصفه أحد روافد العمل التنموي المستدام.

وعلى صعيد آخر نظمت الجمعية السعودية للعمل التطوعي "تكاتف" بالشراكة مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، فعاليات الاحتفال الكبير بمناسبة يوم التطوع السعودي والعالمي تحت عنوان "الرياض تتطوع".

واشتمل المعرض المقام بهذه المناسبة على مسارات تطوعية متعددة منها: مسار التطوع الصحي، ومسار التطوع البيئي، ومسار التطوع الاجتماعي، ومسار التطوع التعليمي.

وقد ساهمت تكاتف بوضع وتنظيم المسارات التطوعية، واستقطاب بعض الجهات المشاركة، بالإضافة إلى تأمين فريق المتطوعين المنظمين لدخول الزوار والمحافظة على إجراءات التباعد والاحترازات الطبية.

كما قدمت تكاتف دورات تدريبية افتراضية في مجال العمل التطوعي لمنسوبي فرع وزارة الموارد البشرية بمنطقة الرياض وعموم الجمهور.

واشتملت الفعاليات أيضاً على مسيرة بالدراجات النارية نفذها فريق بايكر؛ للتوعية بأهمية العمل التطوعي.

كما اشتملت الفعاليات على مبادرة للتبرع بالدم نظمها فريق قوة عطاء التطوعي، ووجود ورشة متنقلة تابعة لجمعية حركية، وذلك لصيانة الكراسي المتحركة لذوي الإعاقة، بالإضافة إلى العربة المتنقلة للفحص والتابعة لجمعية كيل.

وشارك في المعرض المقام بهذه المناسبة في مجمع "حياة مول" أكثر من ٢٠ جهة منها الدفاع المدني، والتجمع الصحي الأول، والهلال الأحمر السعودي، والعديد من الجمعيات الأهلية والفرق التطوعية، وذلك خلال الفترة من 6-11 ديسمبر 2020م.

الجمعية السعودية للعمل التطوعي تكاتف