التعادل السلبي يخيّم على لقاء "التعاون" و"أبها"

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في افتتاح الجولة الثامنة من دوري المحترفين

انتهى لقاء أبها وضيفه التعاون بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم، على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، رغم محاولات لاعبي أبها سعد بقير وقودوين، بلوغ مرمى حارس التعاون "كاسيو"، لكن دفاع التعاون كان متماسكا، ولعب الفريق الضيف على الكرات المرتدة، لكنها كانت سلبية أيضاً.

وتصدى القائم لتسديدة التعاون من قدم سميحان النابت عند الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 82 تصدى حارس التعاون لتسديدة فهد الجميعة، القوية على دفعتين.

وبتلك النتيجة بقي التعاون في المركز السابع برصيد 11 نقطة، وأبها برصيد 11 نقطة أيضاً في المركز الثامن.

أبها التعاون