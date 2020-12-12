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أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلنت الكنيسة الإنجيلية الأولى في أسيوط، اليوم السبت، إن الكنيسة تنظم صلاة الجنازة على روح، القس باقي صدقة شيخ الرعاة الإنجيليين في مصر، وراعي الكنيسة الإنجيلية الأولى في أسيوط، في الساعة 12 من ظهر غد الأحد بالكنيسة.

ونعت الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسِها الدكتور القس أندريه زكي، القس باقي صدقة، راعي الكنيسة الإنجيلية الأولى بأسيوط، والملقب بـ"شيخ رعاة الكنيسة الإنجيلية في مصر"، والذي وافته المنية اليوم السبت.

وقالت الطائفة الإنجيلية بمصر في بيانها: "كان الراحل نموذجًا مسيحيًّا تقيًّا، وخادمًا عظيمًا، وقائدًا من قادةِ الكنيسةِ الإنجيليةِ المصريةِ العربيةِ، خدم الكنيسة الإنجيلية المحلية، والمجتمع المصريَّ بأمانةٍ وبِرٍّ، نشكر الله لأجل حياته وخدمته المؤثرة، ونصلي لأجل العزاء لأسرته وأحبائه وللكنيسة بمصر".