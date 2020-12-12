أخبار عاجلة

مطبخ هالة - عشاق الأكل الصيني أجمع هنا.. جبنالكم طريقة عمل الكانتون الفراخ -
8 الصبح - " 8 الصبح Sport".. قراءة تحليلية في الأحداث ومباريات كرة القدم المصرية -
التحالف: المليشيات الحوثية أطلقت اليوم باليستيًّا من صنعاء وسقط في صعدة -
أول مواطنة تتلقى جرعة لقاح فيروس كورونا: الله يعز حكومتنا -
شاهد أقوى سيارة في العالم.. مستوحاة من صواريخ "ناسا" والسرعة 500 كم/س -
قصر الإليزيه يعلن إصابة ماكرون بفيروس كورونا -
وفاة عامل نظافة دهساً تحت عجلات شاحنة نقل نفايات يقودها بنفسه -
جوجل تصدم مستخدميها قبل العام الجديد: حساباتكم مهددة بالحذف -
ورشة عمل متخصصة لمديري السلامة بفروع وزارة النقل بمختلف المناطق -
نجاح عملية "قلب مفتوح" لطفلة في المدينة المنورة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

الكنيسة الإنجيلية: صلاة الجنازة على "شيخ الرعاة في " غدًا

Print
الكنيسة الإنجيلية: صلاة الجنازة على "شيخ الرعاة في مصر" غدًا الكنيسة الإنجيلية: صلاة الجنازة على "شيخ الرعاة في " غدًا

مصراوي Masrawy

05:58 م السبت 12 ديسمبر 2020

أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلنت الكنيسة الإنجيلية الأولى في أسيوط، اليوم السبت، إن الكنيسة تنظم صلاة الجنازة على روح، القس باقي صدقة شيخ الرعاة الإنجيليين في ، وراعي الكنيسة الإنجيلية الأولى في أسيوط، في الساعة 12 من ظهر غد الأحد بالكنيسة.

ونعت الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسِها الدكتور القس أندريه زكي، القس باقي صدقة، راعي الكنيسة الإنجيلية الأولى بأسيوط، والملقب بـ"شيخ رعاة الكنيسة الإنجيلية في مصر"، والذي وافته المنية اليوم السبت.

وقالت الطائفة الإنجيلية بمصر في بيانها: "كان الراحل نموذجًا مسيحيًّا تقيًّا، وخادمًا عظيمًا، وقائدًا من قادةِ الكنيسةِ الإنجيليةِ المصريةِ العربيةِ، خدم الكنيسة الإنجيلية المحلية، والمجتمع المصريَّ بأمانةٍ وبِرٍّ، نشكر الله لأجل حياته وخدمته المؤثرة، ونصلي لأجل العزاء لأسرته وأحبائه وللكنيسة بمصر".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - " 8 الصبح Sport".. قراءة تحليلية في الأحداث ومباريات كرة القدم المصرية

8 الصبح - " 8 الصبح Sport".. قراءة تحليلية في الأحداث ومباريات كرة القدم المصرية

8 الصبح - وزيرة الصحة تتوجه إلى الإمارات لبحث خطة توريد دفعات لقاح فيروس كورونا لمصر

8 الصبح - وزيرة الصحة تتوجه إلى الإمارات لبحث خطة توريد دفعات لقاح فيروس كورونا لمصر

دهسها جرار.. مصرع تلميذة في حادث سير بسوهاج

دهسها جرار.. مصرع تلميذة في حادث سير بسوهاج

مصرع فتاة دهسًا تحت عجلات قطار في أسيوط

مصرع فتاة دهسًا تحت عجلات قطار في أسيوط

شبكة عيون الإخبارية