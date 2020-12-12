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"بلومبرج": قادة العالم يصطفون للتعهد بإبطاء ظاهرة الاحتباس الحراري

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"بلومبرج": قادة العالم يصطفون للتعهد بإبطاء ظاهرة الاحتباس الحراري "بلومبرج": قادة العالم يصطفون للتعهد بإبطاء ظاهرة الاحتباس الحراري

مصراوي Masrawy

06:17 م السبت 12 ديسمبر 2020

واشنطن - (د ب أ)

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء ، اليوم السبت، أن قادة العالم وعدد من رؤساء الشركات يصطفون لتقديم تعهدات بشأن كيفية إبطاء ظاهرة الاحتباس الحراري.

وأضافت أنه بعد مرور خمسة أعوام على إبرام اتفاق باريس، سيقدم مؤتمر افتراضي بعض التلميحات حول ما إذا كان بإمكان العالم تجنب حدوث كارثة مناخية.

وأشارت إلى أن هناك بالفعل بعض التعهدات الجريئة، فخلال اتفاق تم التوصل إليه الأسبوع الماضي في اللحظات الأخيرة، وافق الاتحاد الأوروبي على خفض الانبعاثات بما لا يقل عن 55% بحلول 2030.

كما تعهدت المملكة المتحدة بخفض الانبعاثات بنسبة 68%.

وينصب التركيز على كلمة الرئيس الصيني شي جين بينج، المقرر لها اليوم السبت.

وليس هناك ظهور للولايات المتحدة، لكن أمل دعاة المناخ هو أن الأهداف المحددة في لندن ستساعد في الحفاظ على الزخم حتى عام 2021 عندما يخطط الرئيس الجديد جو بايدن للانضمام إلى اتفاق باريس وتحديد هدف جديد.


وفي هذا السياق، أفادت بلومبرج بأن كندا تخطط لإنفاق 12 مليار دولار على جهود خفض الانبعاثات الكربونية وزيادة ضريبة الكربون.

وستطرح فرنسا قانونا جديدا بشأن المناخ خلال الأسابيع القليلة المقبلة سيتضمن تدابير محددة اقترحها مواطنون لمساعدة الاقتصاد على الانتقال إلى "الحياد المناخي"، بحسب ما ذكره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

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