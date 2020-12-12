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رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية: قطعا سأتناول اللقاح

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رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية: قطعا سأتناول اللقاح رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية: قطعا سأتناول اللقاح

مصراوي Masrawy

06:09 م السبت 12 ديسمبر 2020

واشنطن - (د ب أ):

قال رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، الجهة المنظمة لاستخدام لأدوية في البلاد، إنه سيتناول "قطعا" اللقاح الجديد لفيروس كورونا الذي تنتجه شركتا فايزر وبيونتك، مشيرا إلى وجود عملية أمان صارمة، برغم السرعة التي تم بها إنتاج الجرعات.

وقال ستيفن هان، رئيس إدارة الغذاء والدواء، في إفادة صحفية صباح اليوم السبت بعد أن سمحت الهيئة المنظمة باستخدام اللقاح في حالات الطوارئ: "سأتناول لقاح كوفيد-19 بالتأكيد، أنا في انتظار توفره وتوزيعه".

وأوضح: "هذا اللقاح يفي بمعايير إدارة الغذاء والدواء الصارمة للجودة والسلامة والفعالية. تم اتخاذ قرار إدارة الغذاء والدواء بناء على العلم والبيانات"، مشددا على عدم وجود "ضغط خارجي".

وتستخدم الموافقة الطارئة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عاما أو أكثر وستبدأ أكبر برنامج تطعيم جماعي على الإطلاق.

يشار إلى أن العاملين في مجال الرعاية الصحية والمقيمين في دور رعاية المسنين هم أول من سيحصل على اللقحات. وذكرت السلطات الصحية أن معظم السكان سينتظرون حتى الربيع أو الصيف ليتم تطعيمهم.

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