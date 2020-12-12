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بايدن يعد بعودة الولايات المتحدة مجددا لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ

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بايدن يعد بعودة الولايات المتحدة مجددا لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ بايدن يعد بعودة الولايات المتحدة مجددا لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ

مصراوي Masrawy

05:53 م السبت 12 ديسمبر 2020

واشنطن - (د ب أ):

وعد اليوم السبت الرئيس الأمريكي جو بايدن بعودة بلاده مرة أخرى إلى اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ التي عقدت في باريس بمناسبة حلول الذكرى الخامسة لها.

وأعلن بايدن في قمة المناخ الرقمية دون مشاركة من الولايات المتحدة فيها أن "الولايات المتحدة ستنضم مجددا إلى اتفاقية باريس في اليوم الأول من رئاستي" على حد قوله.

وأكد بايدن على أنه يريد عقد قمة مناخية للقوى الاقتصادية الكبرى خلال المائة يوم الأولى من ولايته.

وأوضح بايدن أن إدارته ستؤكد على تحقيق أهداف المناخ للولايات المتحدة وتضع البلاد على مسار يؤدي إلى خفض الانبعاثات الغازية والاحتباس الحراري إلى الصفر بحلول عام 2050 على أقصى تقدير.

وأعلن بايدن أنه سيستمع إلى "النشطاء" الشباب وسيتعاون معهم.

يؤدي بايدن اليمين الدستورية في العشرين من يناير المقبل، حيث يتولى الحكم بعد الرئيس دونالد ، الذي انسحب من من اتفاقية باريس للمناخ.

وأعلن بايدن أن وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري سيعين مبعوثا خاصا للمناخ في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض.

ويسعى الرئيس المقبل للولايات المتحدة أن تتولى بلاده دورا قياديا على مستوى العالم في مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.

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مصراوي Masrawy

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