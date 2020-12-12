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الأمم المتحدة تدعو زعماء العالم لإعلان حالة الطوارئ المناخية

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الأمم المتحدة تدعو زعماء العالم لإعلان حالة الطوارئ المناخية الأمم المتحدة تدعو زعماء العالم لإعلان حالة الطوارئ المناخية

مصراوي Masrawy

05:41 م السبت 12 ديسمبر 2020

نيويورك - أ ش أ
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم السبت، إن على زعماء العالم إعلان حالة الطوارئ المناخية في بلدانهم.
وشدد جوتيريش - في كلمة افتتاحية خلال قمة عن المناخ المنعقدة عبر تقنية الفيديو (كونفرانس) - على ضرورة دفع الجهود لتجنب ارتفاع كارثي في درجة حرارة الأرض، وقال: "هل يمكن لأحد أن ينكر أننا نواجه وضعا طارئا للغاية.. لذلك أدعو اليوم كل الزعماء في أنحاء العالم إلى إعلان حالة طوارئ مناخية في بلدانهم، حتى نصل إلى الحياد الكربوني"، وفقا لقناة ( اليوم) .
ويتحدث أكثر من 70 زعيما في القمة الافتراضية التي تستمر يوما واحدا، وتستهدف حشد الجهود من أجل تخفيضات أكبر في الانبعاثات المسببة لارتفاع درجة الحرارة، وذلك في الذكرى السنوية الخامسة لإعلان اتفاقية باريس للمناخ.

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مصراوي Masrawy

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