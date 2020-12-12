أخبار عاجلة

مطبخ هالة - عشاق الأكل الصيني أجمع هنا.. جبنالكم طريقة عمل الكانتون الفراخ -
8 الصبح - " 8 الصبح Sport".. قراءة تحليلية في الأحداث ومباريات كرة القدم المصرية -
التحالف: المليشيات الحوثية أطلقت اليوم باليستيًّا من صنعاء وسقط في صعدة -
أول مواطنة تتلقى جرعة لقاح فيروس كورونا: الله يعز حكومتنا -
شاهد أقوى سيارة في العالم.. مستوحاة من صواريخ "ناسا" والسرعة 500 كم/س -
قصر الإليزيه يعلن إصابة ماكرون بفيروس كورونا -
وفاة عامل نظافة دهساً تحت عجلات شاحنة نقل نفايات يقودها بنفسه -
جوجل تصدم مستخدميها قبل العام الجديد: حساباتكم مهددة بالحذف -
ورشة عمل متخصصة لمديري السلامة بفروع وزارة النقل بمختلف المناطق -
نجاح عملية "قلب مفتوح" لطفلة في المدينة المنورة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

القوات المسلحة تنظم ندوة تثقيفية بمشاركة وزير الأوقاف بقيادة المنطقة الجنوبية العسكرية (صور)

Print
القوات المسلحة تنظم ندوة تثقيفية بمشاركة وزير الأوقاف بقيادة المنطقة الجنوبية العسكرية (صور) القوات المسلحة تنظم ندوة تثقيفية بمشاركة وزير الأوقاف بقيادة المنطقة الجنوبية العسكرية (صور)

مصراوي Masrawy

05:43 م السبت 12 ديسمبر 2020

(مصراوي):

في إطار جهود القوات المسلحة لزيادة الوعي القومي والديني وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الشباب، وتحصينهم ضد الأفكار الهدامة، نظمت المنطقة الجنوبية العسكرية ندوة تثقيفية بمشاركة عدد من ضباط وأفراد القوات المسلحة وعدد من رجال الدين وعدد من طلبة الجامعات.

تأتي الندوة على هامش زيارة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والوفد المرافق له لمحافظة أسيوط، للمشاركة في افتتاح عدد من المساجد بنطاق المنطقة الجنوبية العسكرية، حيث ألقى وزير الأوقاف، محاضرة بعنوان (مفهوم ومقتضيات الولاء والانتماء الوطني) أكد خلالها أن الوطنية ليست شعارات تردد وإنما هي عطاء وجهد وعرق، مضيفًا أن وفاء الشعوب وأصالة معدنهم تعرف دائمًا من مدى انتمائهم لأوطناهم واعتزازهم بها، كما وجّه الشكر للقوات المسلحة على جهودها المخلصة في التنمية الشاملة للدولة وما تقوم به القوات المسلحة من إنجازات تنموية كبيرة لوطننا الحبيب.

وألقى قائد المنطقة الجنوبية العسكرية كلمة رحب فيها بوزير الأوقاف، مؤكدًا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التواصل الدائم مع أبنائها من الضباط وضباط الصف والجنود، والشباب من مختلف التوجهات والأعمار لخلق حالة من الوعي تجاه كافة القضايا المختلفة للدولة المصرية.

حضر الندوة محافظ أسيوط ولفيف من رجال الدين الإسلامي والمسيحي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - " 8 الصبح Sport".. قراءة تحليلية في الأحداث ومباريات كرة القدم المصرية

8 الصبح - " 8 الصبح Sport".. قراءة تحليلية في الأحداث ومباريات كرة القدم المصرية

8 الصبح - وزيرة الصحة تتوجه إلى الإمارات لبحث خطة توريد دفعات لقاح فيروس كورونا لمصر

8 الصبح - وزيرة الصحة تتوجه إلى الإمارات لبحث خطة توريد دفعات لقاح فيروس كورونا لمصر

دهسها جرار.. مصرع تلميذة في حادث سير بسوهاج

دهسها جرار.. مصرع تلميذة في حادث سير بسوهاج

مصرع فتاة دهسًا تحت عجلات قطار في أسيوط

مصرع فتاة دهسًا تحت عجلات قطار في أسيوط

شبكة عيون الإخبارية