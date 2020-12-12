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عبر فيسبوك.. الحكم على الممرض المتهم بسب وقذف مدير مستشفى القرنة

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عبر فيسبوك.. الحكم على الممرض المتهم بسب وقذف مدير مستشفى القرنة عبر فيسبوك.. الحكم على الممرض المتهم بسب وقذف مدير مستشفى القرنة

مصراوي Masrawy

05:50 م السبت 12 ديسمبر 2020

قنا - عبدالرحمن القرشي:

قررت محكمة قنا الاقتصادية، تغريم رئيس قيم تمريض بمستشفى القرنة في الأقصر بمبلغ 5 آلاف جنيه، وتعويض مالي للمجني عليه مدير المستشفى، بتهمة السب والقذف بالنشر على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك".

تعود أحداث الواقعة إلى يناير من عام 2018، عندما نشبت مشادات بين "محمد.ح.م"، رئيس قسم تمريض مستشفى القرنة في الأقصر، والدكتور "مصطفى.ح.ل"، مدير ذات المستشفى بسبب العمل، بادر على إثرها المتهم بنشر مقالًا على حسابه الخاص عبر "الفيس بوك" يتضمن عبارات السب والقذف، واتهامه بتعدد العلاقات النسائية، وأنه يتقاضى مبالغ مالية مقابل إثبات حضور وانصراف الأطباء بالمستشفى.

جرى إحالة المتهم إلى محكمة قنا الاقتصادية، وبعد الإطلاع على الأدلة قررت تغريمه 5 آلاف جنيه ومع إلزامه بدفع تعويض مالي للمجني عليه وإلزامه بمصروفات الدعوتين المدنية والجنائية.

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