صاحب أول دعوى قضائية مميكنة.. وزير العدل يسأل عن محامي في بورسعيد

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

قرر المستشار عمر مروان، وزير العدل، اليوم السبت، مكافأة أول محامي استخدم التكنولوجيا المميكنة في رفع أوراق القضية بالمحكمة، بعد تطويرها وميكنتها.

ووجه الوزير، خلال حضوره جلسة محاكمة مميكنة في مجمع محاكم بورسعيد، بالتعرف على اسم المحامي وعنوانه، وإرسال شهادة تقدير باسمه له، تقديرًا له على استجابته واستخدامه التكنولوجيا فى إرسال أوراق القضية للمحكمة.

كما قرر وزير العدل صرف مكافأة شهر للعاملين بمحكمة بورسعيد الابتدائية، بعد تفقدها وافتتاح قاعات المحكمة الجديدة بعد تطويرها وميكنتها.