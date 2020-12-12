ضمن "حياة كريمة".. قوافل طبية مجانية لأودية أبورديس في جنوب سيناء

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جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، إطلاق قوافل طبية مجانية إلى أودية مدينة أبورديس على مدار 5 أيام متتالية، خلال الفترة من ١٥ وحتي ١٩ ديسمبر الجاري.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن هذه القوافل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، والذي أطلقت لتوقيع الكشف والفحص الطبي وصرف العلاج بالمجان، وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لأهالي وديان المحافظة والوصول بالخدمات الطبية للمناطق الأكثر احتياجًا.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن القوافل لتوقيع الكشف والفحص الطبي لأهالي أودية الحسوة وفيران التابعين لمدينة أبورديس والمناطق المجاورة لهما، ومن المقرر أن تتوجه قافلة إلى وادي الحسوة يوم الثلاثاء المقبل وتستمر لمدة يومين، ثم تنتقل إلى وادي فيران يوم الجمعة المقبلة لمزاولة عملها على مدار يومين.

وأضاف أن القافلة تضم 9 تخصصات طبية مختلفة، وهم: "الباطنة، والأطفال والجراحة، والجلدية، والأسنان، والمسالك البولية، والنساء والتوليد، وأنف وأذن وحنجرة، وعيادة تنظيم الأسرة"، إضافة إلى المعمل، وصيدلية لصرف الدواء.