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سيدة تغطيها الرمال.. لحظة انهيار عقار حدائق القبة ()

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سيدة تغطيها الرمال.. لحظة انهيار عقار حدائق القبة (فيديو) سيدة تغطيها الرمال.. لحظة انهيار عقار حدائق القبة ()

مصراوي Masrawy

05:39 م السبت 12 ديسمبر 2020

كتب - محمد الصاوي:

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مساء السبت، مقطع للحظة انهيار عقار في شارع مصطفى عبد السميع بمنطقة حدائق القبة.

وظهر خلال الفيديو المتداول، سيدة تفر من آثار سقوط العقار قبل أن تكسوها الرمال وتختفي تحتها، وأخرى تجري داخل عقارها.

كانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا بانهيار عقار رقم 3 شارع مصطفى عبدالسميع بحي حدائق القبة، وعلى الفور انتقل رجال الدفاع المدني لموقع العقار.

وتبين أن العقار قديم وخالي من السكان ولم يسفر الانهيار عن إصابات أو وفيات.

ووجه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة بإخلاء العقارات المجاورة من السكان دون المنقولات كإجراء احترازي لحين الانتهاء من رفع الأنقاض.

وأمرت نيابة حدائق القبة بتشكيل لجنة هندسية لفحص العقار، فيما استعلمت من حي حدائق القبة عن موقف العقار المنهار وماهية التراخيص الصادرة له.

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