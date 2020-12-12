الجنائية الدولية تطلب استئناف التحقيق في جرائم حرب محتملة في نيجيريا

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مصراوي Masrawy

لاجوس - (د ب أ):

تعتزم المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا طلب الإذن بفتح تحقيق كامل في جرائم حرب محتملة في نيجيريا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وانتهى مكتب فاتو بنسودا في تحقيق أولي إلى وجود "أساس معقول للاعتقاد" بأن أعضاء حركة بوكو حرام المتشددة وقوات الأمن النيجيرية قد ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وفقا لبيان.

وسيتعين على قضاة المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها الموافقة على طلب المدعية العامة.

ويشن متمردو بوكو حرام حملة عنيفة في شمال شرق نيجيريا منذ عام 2009 لفرض تفسيرها للشريعة الإسلامية على أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان، مما أسفر عن مقتل الآلاف وتشريد الملايين. فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقها الأولي قبل عقد من الزمان.