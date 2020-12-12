أخبار عاجلة

مطبخ هالة - عشاق الأكل الصيني أجمع هنا.. جبنالكم طريقة عمل الكانتون الفراخ -
8 الصبح - " 8 الصبح Sport".. قراءة تحليلية في الأحداث ومباريات كرة القدم المصرية -
التحالف: المليشيات الحوثية أطلقت اليوم باليستيًّا من صنعاء وسقط في صعدة -
أول مواطنة تتلقى جرعة لقاح فيروس كورونا: الله يعز حكومتنا -
شاهد أقوى سيارة في العالم.. مستوحاة من صواريخ "ناسا" والسرعة 500 كم/س -
قصر الإليزيه يعلن إصابة ماكرون بفيروس كورونا -
وفاة عامل نظافة دهساً تحت عجلات شاحنة نقل نفايات يقودها بنفسه -
جوجل تصدم مستخدميها قبل العام الجديد: حساباتكم مهددة بالحذف -
ورشة عمل متخصصة لمديري السلامة بفروع وزارة النقل بمختلف المناطق -
نجاح عملية "قلب مفتوح" لطفلة في المدينة المنورة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الجنائية الدولية تطلب استئناف التحقيق في جرائم حرب محتملة في نيجيريا

Print
الجنائية الدولية تطلب استئناف التحقيق في جرائم حرب محتملة في نيجيريا الجنائية الدولية تطلب استئناف التحقيق في جرائم حرب محتملة في نيجيريا

مصراوي Masrawy

05:29 م السبت 12 ديسمبر 2020

لاجوس - (د ب أ):

تعتزم المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا طلب الإذن بفتح تحقيق كامل في جرائم حرب محتملة في نيجيريا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وانتهى مكتب فاتو بنسودا في تحقيق أولي إلى وجود "أساس معقول للاعتقاد" بأن أعضاء حركة بوكو حرام المتشددة وقوات الأمن النيجيرية قد ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وفقا لبيان.

وسيتعين على قضاة المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها الموافقة على طلب المدعية العامة.

ويشن متمردو بوكو حرام حملة عنيفة في شمال شرق نيجيريا منذ عام 2009 لفرض تفسيرها للشريعة الإسلامية على أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان، مما أسفر عن مقتل الآلاف وتشريد الملايين. فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقها الأولي قبل عقد من الزمان.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - " 8 الصبح Sport".. قراءة تحليلية في الأحداث ومباريات كرة القدم المصرية

8 الصبح - " 8 الصبح Sport".. قراءة تحليلية في الأحداث ومباريات كرة القدم المصرية

8 الصبح - وزيرة الصحة تتوجه إلى الإمارات لبحث خطة توريد دفعات لقاح فيروس كورونا لمصر

8 الصبح - وزيرة الصحة تتوجه إلى الإمارات لبحث خطة توريد دفعات لقاح فيروس كورونا لمصر

دهسها جرار.. مصرع تلميذة في حادث سير بسوهاج

دهسها جرار.. مصرع تلميذة في حادث سير بسوهاج

مصرع فتاة دهسًا تحت عجلات قطار في أسيوط

مصرع فتاة دهسًا تحت عجلات قطار في أسيوط

شبكة عيون الإخبارية