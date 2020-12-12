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"غوتيريش" يدعو زعماء العالم لإعلان حالة الطوارئ المناخية

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"غوتيريش" يدعو زعماء العالم لإعلان حالة الطوارئ المناخية "غوتيريش" يدعو زعماء العالم لإعلان حالة الطوارئ المناخية
في كلمة افتتاحية خلال قمة عن المناخ

في كلمة افتتاحية خلال قمة عن المناخ، اليوم السبت، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن على زعماء العالم إعلان حالة "الطوارئ المناخية" في بلدانهم.

"غوتيريش" شدد على أن ذلك ضروري لدفع الجهود لتجنب ارتفاع كارثي في درجة حرارة الأرض.

وقال في كلمته عبر الاتصال المرئي: "هل يمكن لأحد أن ينكر أننا نواجه وضعا طارئا للغاية.. لذلك أدعو اليوم كل الزعماء في أنحاء العالم إلى إعلان حالة طوارئ مناخية في بلدانهم، حتى نصل إلى الحياد الكربوني".

ويتحدث أكثر من 70 زعيماً في القمة الافتراضية التي تستمر يوماً واحداً وتستهدف حشد الجهود من أجل تخفيضات أكبر في الانبعاثات المسببة لارتفاع درجة الحرارة، وذلك في الذكرى السنوية الخامسة لإعلان اتفاقية باريس للمناخ.الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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