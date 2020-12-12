ميدان فروسية الجبيل ينظّم ثاني سباقاته للموسم الحالي

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المنافسة تألفت من 5 أشواط مسافة كل منها 1400 متر

نظّم ميدان فروسية الجبيل أمس، ثاني سباقاته للموسم الحالي ١٤٤٢هـ، بدعم من نادي سباقات الخيل، وذلك بمقر الميدان.

وتألف السباق من خمسة أشواط مسافة كل شوط ١٤٠٠ متر، وتضمنت نتائج الشوط الأول المخصص حصن وأفراس لم تربح و ربحت من (١-٣) بمسافة ١٤٠٠م، فوز الحصان "شبل أضم" لإسطبل بندر مرشد الظفيري بالمركز الأول.

وفي الشوط الثاني المخصص حصن وأفراس مفتوح ٤ سنوات فأكثر، ومسافة ١٤٠٠م، فاز بالمركز الأول الحصان "البواردي" لإسطبل إسحاق جميل التركماني.

وجاءت نتائج الشوط الثالث مفتوح حصن وأفراس عمر سنتين ومسافة ١٤٠٠ متر، فاز بالمركز الأول الحصان "تسامت" لإسطبل عبدالله سعيد المطيري.

أما الشوط الرابع مفتوح حصن وأفراس 3 سنوات فأكثر بمسافة ١٤٠٠ م، فاز بالمركز الأول الجواد "محبوبة وئام" لإسطبل مصطفى حسن آل درويش.

وجاء الشوط الخامس، وبمسافة ١٤٠٠ م حقق الجواد "سعد الخوي" لإسطبل فارس تيسير الفتوح، المركز الأول وفاز بكأس دعم نادي سباقات الخيل.

ميدان فروسية الجبيل