أمانة التعاون الإسلامي تنظم الاجتماع السادس للجنة الاستشارية للمرأة.. افتراضيا

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في يومي 14 و15 ديسمبر الجاري

تنظم الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي يومي 14 و15 ديسمبر الجاري، الاجتماع السادس للجنة الاستشارية للمرأة "افتراضيا"، بالتنسيق مع وزارة المرأة والتضامن الوطني والأسرة والعمل الإنساني ببوركينا فاسو رئيسة الدورة السابعة للمؤتمر الوزاري للمرأة.

ويبحث الاجتماع الذي ستحضره وزيرة المرأة والتضامن الوطني والأسرة والعمل الإنساني ببوركينا فاسو هيلين ماري لورانس إلبودو مارشال، عدة موضوعات مهمة على رأسها تنفيذ خطة منظمة التعاون الإسلامي للنهوض بالمرأة "أوباو"، والتحضيرات الجارية لمشاركة المنظمة في الدورة الخامسة والستين للجنة الأمم المتحدة لوضع المرأة (CSW) في مارس 2021 بنيويورك.الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي