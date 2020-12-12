"العطية" يحسم منافسة رالي حائل لصالحه في فئة السيارات

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"يزيد الراجحي" يحل رابعاً

توّج السائق القطري ناصر العطيَّة، بصحبة ملاحه الفرنسي ماثيو بوميل على متن سيارة "تويوتا هايلوكس" في فئة السيارات "باها حائل الدولي 2020"، ضمن المرحلة الأولى من الجولة الرابعة من جولات كأس العالم للراليات الصحراوية التي انطلقت من الرديفة-جبة، حيث كان أول الواصلين لنقطة النهاية، واجتاز مسافة المرحلة الخاصة بطول 275 كيلومتراً خلال 3:02:04 ساعات، وبفارِقِ 2:49 دقيقَة عن صاحب المركز الثاني في المرحلة.

وكان "العطية" قال: "لقد كان يومنا الأول جيِّداً، لقد وثِقنا بسرعتنا، افتتحنا المسارات ولكن كان أمامنا حلٌّ وحيد ألا وهو الضغط، وسنسعى لبذل أفضل ما لدينا، إنه فوزنا الثالث في حائل، ونأمل أن نحقق الفوز الرابع قريباً".

الترتيب العام بعد انتهاء المرحلة الخاصة الأولى:

فئة السيارات

السائق والملّاح – السيارة – التوقيت

1- ناصر بن صالح العطية (قطر)/ ماتيو بوميل (فِرنسا) – تويوتا "هايلوكس" – 6:14:27 ساعات

2- كارلوس ساينز الأب (إسبانيا)/ لوكاس كروز (إسبانيا) – ميني "جون كووبر ووركس باغي" – 6:20:37 ساعات

3- ستيفان بيترهانسيل (فِرنسا)/ إدوار بولانجيه (فِرنسا) – ميني "جون كووبر ووركس باغي" – 6:23:26 ساعات

4- يزيد بن محمَّد الراجحي (السعودية)/ ديرك فون تسيتسفيتس (ألمانيا) – تويوتا "هايلوكس أوفردرايف" – 6:29:15 ساعات

5- فلاديمير فاسيلييف (روسيا)/ دميترو تسيرو (أوكرانيا) – ميني "جون كووبر ووركس رالي" – 6:43:02 ساعات

6- بِرنهارد تين برينكي (هولندا)/ توم كولسول (بلجيكا) – تويوتا "هايلوكس أوفردرايف" – 6:49:56 ساعات

7- دِنيس كروتوف (روسيا)/ قسطنطين جيلستوف (روسيا) – ميني "أول 4 رايسينغ" – 7:07:55 ساعات

8- صالح السيف (السعودية)/ لوران ليكتلِوتشيه (فِرنسا) – "كان – أم" "مافِريك أكس 3" – 7:10:19 ساعات

9- إريك فان لوون (هولندا)/ سيباستيان ديلاونيه (فِرنسا) – تويوتا "هايلوكس أوفردرايف" – 7:12:07 ساعات

10-ميروسلاف زابليتال (تشيكيا)/ مارِك سيكورا (سلوفاكيا) – فورد "أف 150 إيفو" – 7:13:45 ساعات

11- غويام دي ميفيوس (بلجيكا)/ مارتين ويداغي (بلجيكا) – "كان – أم" "مافِريك أكس 3" – 7:19:08 ساعات

12- خالد الجافلة (الإمارات)/ علي ميرزا (الإمارات) – تويوتا "هايلوكس" – 7:24:57 ساعات

13- كيس كوولِن (هولندا)/ يورغِن فان دين غووربِرغ (هولندا) – "كان – أم" "مافِريك أكس 3" – 7:41:43 ساعات

14- ياكوب "كوبا" برزيغونسكي (بولندا)/ تيمو غوتشالك (ألمانيا) – تويوتا "هايلوكس أوفِردرايف" – 7:48:04 ساعات

15 - خليفة بن صالح العطية (قطر)/ باولو سيتشي (إيطاليا) – "كان – أم" "مافِريك أكس 3"– 7:49:05 ساعات

الترتيب العام المؤقت لفئة الدرّاجات النارية بعد انتهاء المرحلة الخاصة الأولى

الدرّاج والدرّاجة:

1- أدريان فان بيفِرِن (فِرنسا) – ياماها "دبليو آر 450 أف" – 5:38:22 ساعات

2- كونراد دابروفسكي (بولندا) – "كاي تي أم 450 رالي رِبليكا" – 6:26:47 ساعات

3- مشعل الغنيم (السعودية) – "كاي تي أم 450 رالي رِبليكا" – 6:57:33 ساعات

4- أنس الرهياني (السعودية) – "كاي تي أم – 450" – 7:22:16 ساعات

5- عبدالحليم المغيرة (السعودية) – "كاي تي أم – أي أكس سي 450" – 7:40:27 ساعات

الترتيب العام المؤقت لفئة الدرّاجات النارية رباعية العجلات "كوادز" بعد انتهاء المرحلة الخاصة الأولى:

الدرّاج والدرّاجة:

1- رياض بن سعود الشمَّري (السعودية) – ياماها "واي أف زد 450" – 7:08:14 ساعات

2- عبدالمجيد الخليفي (السعودية) – ياماها700 – 7:12:06 ساعات

3- وليد الناهض (السعودية) – ياماها "رابتور 700" – 7:52:08 ساعات

4- فيصل الشمَّري (السعودية) – ياماها "رابتور 700" – 8:01:33 ساعاتالسائق القطري ناصر العطيَّة