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موسكو: موقف واشنطن إزاء الصحراء الغربية سيسبب أحداث عنف جديدة بالمنطقة

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موسكو: موقف واشنطن إزاء الصحراء الغربية سيسبب أحداث عنف جديدة بالمنطقة موسكو: موقف واشنطن إزاء الصحراء الغربية سيسبب أحداث عنف جديدة بالمنطقة

مصراوي Masrawy

04:49 م السبت 12 ديسمبر 2020

وكالات:

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن موقف الولايات المتحدة إزاء مسألة الصحراء، من شأنه أن يسبب أحداث عنف جديدة في المنطقة، وذلك بحسب ما ذكرته " اليوم".

وكان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونلد ، أعلن الخميس الماضي، التوقيع على إعلان يعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

وقال مسؤول أمريكي إن المغرب وإسرائيل اتفقا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة في إطار الاتفاق.

وقال ترامب إنه وقع إعلانا يعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

وأعلنت الإدارة الأمريكية أن التطبيع بين إسرائيل والمغرب حصل بموجب اتفاق تم التفاوض عليه بمساعدة الولايات المتحدة.

وأصبح المغرب رابع دولة عربية تفتح فصلا دبلوماسيا جديدا تجاه إسرائيل منذ أغسطس الماضي، بعد الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان.

وكجزء من هذا الاتفاق، وافق ترامب على الاعتراف بشرعية المغرب على الصحراء الغربية.

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