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"البحوث الإسلامية" يبدأ دورة تدريبية لتأهيل الواعظات على الكتابة للصحف والمجلات

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"البحوث الإسلامية" يبدأ دورة تدريبية لتأهيل الواعظات على الكتابة للصحف والمجلات "البحوث الإسلامية" يبدأ دورة تدريبية لتأهيل الواعظات على الكتابة للصحف والمجلات

مصراوي Masrawy

04:18 م السبت 12 ديسمبر 2020

كتب- محمود مصطفى:

بدأ مجمع البحوث الإسلامية، السبت، تنفيذ أولى فعاليات الدورة التدريبية لواعظات الإسكندرية بالتعاون مع أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى.

ويستهدف البرنامج التدريبي للدورة تأهيل الواعظات في جانب مهارات الكتابة والتحرير الصحفي، تمهيدًا للاستفادة منهن في التوعية الجماهيرية من خلال الكتابة للصحف والمجلات في القضايا المعاصرة، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب – شيخ الأزهر بدعم المهارات العلمية لواعظات الأزهر.

وقال الدكتور نظير عيّاد، إن الدورة تأتي ضمن مجموعة من الدورات التأهيلية المتنوعة التي تستهدف تنمية المهارات الذاتية لدى واعظات الأزهر بما يخدم دورهن الدعوي والتوعوي، خاصة في تلك القضايا التي يحتاج إليها أفراد المجتمع بفئاتهم المتنوعة.

وقال الدكتور حسن الصغير رئيس أكاديمية الأزهر، إن برنامج الدورة ينفذ على مراحل بدأت اليوم مرحلته الأولى لمجموعة من الواعظات ومن المقرر أن يتم استكماله لبقية الواعظات بما يؤهلهن على التمكن من الكتابة الصحفية المتميزة لإيصال رسائلهن التوعوية إلى الجمهور بشكل فاعل ومؤثر.

فيما أشارت الدكتورة إلهام شاهين مساعد الأمين العام لشئون الواعظات بأن هذه الدورة المكثفة تستمر فعالياتها على مدار أسبوع كامل ويشارك فيها نخبة متميزة من المدربين من كلية الإعلام بجامعة الأزهر والجامعات الأخرى وبعض المهنيين، وتحتوي على مجموعة من اللقاءات العملية المتميزة وورش العمل التي تعقد يوميًا بنهاية اليوم التدريبي.

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