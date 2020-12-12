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تضامن بني سويف تنجح في لم شمل أسرة "عم أحمد" بائع المناديل

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تضامن بني سويف تنجح في لم شمل أسرة "عم أحمد" بائع المناديل تضامن بني سويف تنجح في لم شمل أسرة "عم أحمد" بائع المناديل

مصراوي Masrawy

04:21 م السبت 12 ديسمبر 2020

بني سويف- حمدي سليمان:

نجحت مديرية التضامن الاجتماعى ببنى سويف، في لم شمل أسرة عم أحمد بائع المناديل، والتصالح مع زوجته.

وأعلنت إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف، أنه جرى لم شمل الأسرة، وحل مشكلة السكن، وتسديد الديون على زوجته، وصرف 2000 جنيه من مؤسسة التكافل، و1500 من متبرع وتسكينه فى شقة، وتوفير وظيفة له.

كان رواد التواصل الاجتماعي، تداولوا صورًا لـ"عم أحمد" بائع المناديل وابنته "ملك"، أثناء جلوسهما أمام قطاع كهرباء بني سويف بميدان المديرية وسط مدينة بني سويف، لبيع المناديل في برد الشتاء القارس.

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