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هدية الرئيس.. محافظ شمال سيناء يكشف تفاصيل شقة "ميراز" فتاة العريش الكفيفة

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هدية الرئيس.. محافظ شمال سيناء يكشف تفاصيل شقة "ميراز" فتاة العريش الكفيفة هدية الرئيس.. محافظ شمال سيناء يكشف تفاصيل شقة "ميراز" فتاة العريش الكفيفة

مصراوي Masrawy

04:14 م السبت 12 ديسمبر 2020

شمال سيناء- أشرف سويلم:

أعرب محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، اليوم السبت، عن سعادته باستجابة الرئيس عبدالفتاح للفتاة الكفيفة "ميزار" ومنحها شقة تمليك، ووصف المحافظ قرار الرئيس بأنه لفتة إنسانية كريمة من أب لكل المصريين.

وكشف المحافظ ، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" عن موقع الشقة التي أهداها الرئيس للفتاة "ميزار".. وقال المحافظ إن مدينة العريش لديها مشروعات للإسكان الاجتماعي بحي العبور جنوب العريش وحي السبيل غرب المدينة، وإنه طبقًا لقرار التخصيص الوارد من وزارة الإسكان الخاص بهدية الرئيس، سيجري تسليمها شقة بحي العبور أو حي السبيل، تتناسب مع حالتها وظروف إعاقتها.

وقالت ميزار عبدالله الشابة السيناوية الكفيفة، إنها تشعر بالفخر والسعادة الكبيرة لاهتمام الرئيس السيسي بحالتها واستجابته لظروفها الإنسانية، وإهدائها شقة سكنية بدلًا من الشقة الإيجار التي كانت ستزيد معاناتها وزوجها "مبيض المحارة".

واكد منسق مبادرة زواج الشابة الكفيفة ميزار الدكتور عبدالكريم الشاعر، أن عرس ميزار كان لفتة إنسانية كبيرة شارك فيها الجميع، بدءًا من محافظ شمال سيناء، مرورًا بمشاركة ذوي الهمم من فاقدي البصر أصحاب البصيرة.

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