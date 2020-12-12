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الجزائر: سنشتري لقاح كورونا الذي يشتمل على ضمانات أكيدة

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الجزائر: سنشتري لقاح كورونا الذي يشتمل على ضمانات أكيدة الجزائر: سنشتري لقاح كورونا الذي يشتمل على ضمانات أكيدة

مصراوي Masrawy

04:35 م السبت 12 ديسمبر 2020

الجزائر - أ ش أ

قال عبد العزيز جراد الوزير الأول الجزائري (رئيس الوزراء)، اليوم السبت، إن بلاده ستقتني اللقاح الخاص بفيروس كورونا الذي يشتمل على ضمانات أكيدة، وهو ما يستدعي عدم التسرع وتفادي معالجة هذه المسألة بعشوائية.

وأضاف جراد - في تصريح اليوم - "سنتخذ القرار اللازم والمناسب لاختيار اللقاح الذي يتوفر على ضمانات كبيرة"، مضيفا: "عندما نتخذ القرار، يجب أن تكون لدينا ضمانات أكيدة 100% بأننا اخترنا اللقاح الصحيح احتراما لشعبنا ومواطنينا و انطلاقا من العمل العلمي الذي كنا قد باشرناه منذ بداية الوباء".

وأوضح أن هذه الخطوة سيتم اتخاذها بالعمل مع اللجنة العلمية لمكافحة كورونا التي جدد الثقة فيها، وقال "يجب أن نثق في علمائنا و أطبائنا وفي العمل الذي قمنا به منذ بداية الأزمة الصحية والذي يتم وفق طريقة منهجية واستراتيجية عقلانية وعلمية".

وأشاد جراد بالتدابير الاستباقية التي اتخذتها الجزائر حتى الآن والتي مكنتها من التحكم في مختلف مراحل هذه الأزمة الصحية مقارنة بالدول الأخرى التي تبنتها في وقت لاحق، معتبرا أن تلك الخطوات أظهرت فعاليتها.

وشدد على ضرورة التحلي بالثقة ودحر الإشاعات والأكاذيب للخروج من هذه الأزمة متعددة الأبعاد.

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مصراوي Masrawy

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