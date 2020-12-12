5 ملايين جنيه لاستكمال مشروعي صرف صحي ببني سويف

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

بني سويف- حمدي سليمان:

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، توفير اعتماد إضافي 5 ملايين و350 ألف جنيه، لاستكمال بعض الأعمال الفنية بمحطتي صرف قرية الحرجة في مركز ناصر ومنشأة طاهر في إهناسيا، عن طريق وزارة التنمية المحلية ضمن خطة البرنامج القومي لتنمية القرى.

وأشار المحافظ إلى أن الاجتماع الأخير ناقش الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي، وتطرق لبحث سبل تذليل بعض المعوقات التي تعترض تشغيل مشروعي الصرف بقريتي الحرجة ومنشأة طاهر، خاصة بعد نهوهما وتسليمهما لشركة مياه الشرب والصرف الصحي.