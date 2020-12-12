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أمانة الشرقية تُنفذ 1300 جولة على المنشآت التجارية

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أمانة الشرقية تُنفذ 1300 جولة على المنشآت التجارية أمانة الشرقية تُنفذ 1300 جولة على المنشآت التجارية
رصدت 15 مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بـكورونا

أمانة الشرقية تُنفذ 1300 جولة على المنشآت التجارية

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال اليومين الماضيين 1304 جولات رقابية، و4 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، أسفرت عن تحرير 15 مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بـ "كوفيد-19"، في الأسواق والمراكز التجارية، وست مخالفات تكدس في الأسواق المركزية.

وقامت الأمانة بأعمال تنظيف وتطهير وتعقيم 1465 موقعاً باستخدام (281.489) لتراً من المعقمات والمطهرات، بمشاركة (470) فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي.

ورفعت (14.958) طناً من النفايات، وأزالت (8609) أمتار مكعبة من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة (9388) فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

ودعت الأمانة الجميع إلى التعاون معها والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز البلاغات 940.أمانة المنطقة الشرقية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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