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لقاح كورونا وزيارة فرنسا.. ماذا قال لطلبة الكلية الحربية فجر اليوم؟

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لقاح كورونا وزيارة فرنسا.. ماذا قال السيسي لطلبة الكلية الحربية فجر اليوم؟ لقاح كورونا وزيارة فرنسا.. ماذا قال لطلبة الكلية الحربية فجر اليوم؟

مصراوي Masrawy

04:02 م السبت 12 ديسمبر 2020

كتب- محمد نصار:

أجرى الرئيس عبدالفتاح فجر اليوم زيارة تفقدية لمقر الكلية الحربية، رافقه خلالها الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان القوات المسلحة.

وينشر مصراوي أبرز تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته لمقر الكلية، على النحو التالي:

تهنئة وتأكيد

هنأ الرئيس الطلبة الجدد على النجاح في الالتحاق بالكلية الحربية.

وأكد الرئيس على متابعته الحثيثة لكافة إجراءات واختبارات الالتحاق بالكلية الحربية، وحرصه على التواصل مع الطلبة الجدد عن قرب في بداية مشوارهم الدراسي بالكلية.

إشادة

أشاد الرئيس بما لمسه خلال الزيارة من قدرات وكفاءة عالية لطلبة الكلية الحربية وجهدهم للوصول إلى أعلى درجات الاستعداد خلال فترة إعدادهم بالكلية.

طلب

طلب الرئيس السيسي الاستمرار في هذا النهج للحفاظ على لياقتهم واستعدادهم البدني والذهني المرتفع، والتحلي بالقيم العسكرية الرفيعة والنبيلة التي طالما تميزت بها مؤسسة القوات المسلحة المصرية من الانضباط والاجتهاد والالتزام والرغبة في تلقي العلم والمعرفة ليصبحوا نموذجاً وقدوةً لغيرهم من الشباب.

زيارة فرنسا

أشار الرئيس إلى نتائج الزيارة الرئاسية الأخيرة إلى فرنسا وما عكسته من تفاهم وتنسيق مشترك من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة، فضلاً عن جهود تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، خاصةً على الصعيد العسكري والأمني والثقافي، موضحاً الثوابت الأساسية التي تقوم عليها السياسة المصرية من الانفتاح على كافة الدول الكبرى وإقامة العلاقات المتوازنة والمعتدلة معها من أجل البناء والتنمية والتعمير بعيداً عن الاستقطاب والمحاور.

أزمة كورونا وشكر الإمارات

استعرض الرئيس أسلوب إدارة الدولة لأزمة كورونا، والتي تمت بشكل علمي ومتزن، وذلك من خلال الاهتمام باتباع الإجراءات الاحترازية وتجهيز مستشفيات العزل واستنفار كافة أجهزة الدولة المعنية.

وأشار إلى وصول أول شحنة من اللقاحات من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، موجهاً الشكر والتقدير لها، ومؤكداً في هذا السياق على المستوى المتميز الذي يحكم علاقات مع أشقاءها من دول الخليج، وخاصةً دولة الإمارات الشقيقة.

ثناء

في ختام الزيارة؛ أثنى الرئيس على ما يبذله رجال القوات المسلحة المصرية البواسل من تضحيات في سبيل حماية الوطن، مؤكداً تقدير الشعب المصري لهذه الجهود الصادقة التي تهدف إلى الحفاظ على أمن واستقرار الوطن والوقوف في وجه أية محاولة للنيل منه.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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