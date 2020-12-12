أخبار عاجلة

التحالف: المليشيات الحوثية أطلقت اليوم باليستيًّا من صنعاء وسقط في صعدة -
أول مواطنة تتلقى جرعة لقاح فيروس كورونا: الله يعز حكومتنا -
شاهد أقوى سيارة في العالم.. مستوحاة من صواريخ "ناسا" والسرعة 500 كم/س -
قصر الإليزيه يعلن إصابة ماكرون بفيروس كورونا -
وفاة عامل نظافة دهساً تحت عجلات شاحنة نقل نفايات يقودها بنفسه -
جوجل تصدم مستخدميها قبل العام الجديد: حساباتكم مهددة بالحذف -
ورشة عمل متخصصة لمديري السلامة بفروع وزارة النقل بمختلف المناطق -
نجاح عملية "قلب مفتوح" لطفلة في المدينة المنورة -
الرئاسة الفرنسية: إصابة ماكرون بفيروس كورونا -
فيتنام تبدأ تجارب "لقاح كورونا المحلي" على البشر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

مطار القاهرة: وصول ومغادرة 232 رحلة لنقل 26 ألف راكب.. اليوم

Print
مطار القاهرة: وصول ومغادرة 232 رحلة لنقل 26 ألف راكب.. اليوم مطار القاهرة: وصول ومغادرة 232 رحلة لنقل 26 ألف راكب.. اليوم

مصراوي Masrawy

03:47 م السبت 12 ديسمبر 2020

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، إن المطار سيشهد وصول 121 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة، تقل نحو 14 ألف راكب، كما يغادر المطار 111 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو إفريقية؛ تقل على متنها نحو 12 ألف راكب.

وأضافت المصادر أن صالات السفر والوصول تشهد خلال الـ24 مغادرة ووصول نحو 26 ألف راكب على متن 232 رحلة جوية تسيّرها شركات دولية عربية والناقل الوطني " للطيران"، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

ومن جانبها، تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي ، وتقوم بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
8 الصبح - " 8 الصبح Sport".. قراءة تحليلية في الأحداث ومباريات كرة القدم المصرية

8 الصبح - " 8 الصبح Sport".. قراءة تحليلية في الأحداث ومباريات كرة القدم المصرية

أول مواطنة تتلقى جرعة لقاح فيروس كورونا: الله يعز حكومتنا

أول مواطنة تتلقى جرعة لقاح فيروس كورونا: الله يعز حكومتنا

قصر الإليزيه يعلن إصابة ماكرون بفيروس كورونا

قصر الإليزيه يعلن إصابة ماكرون بفيروس كورونا

الرئاسة الفرنسية: إصابة ماكرون بفيروس كورونا

الرئاسة الفرنسية: إصابة ماكرون بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية