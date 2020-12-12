القوى العاملة: تحصيل 890 ألف جنيه مستحقات مصريين خلال شهر بالرياض

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة لصرف مستحقاتهم، التى تقدموا بشكوى بشأنها، بلغت 214 ألفاً و 555 ريالا سعوديا، أي ما يوازي 890 ألفاً و 403 جنيهات مصرية تقريبا.

وبحسب بيان اليوم، كان الوزير، قد كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وأشار إلى أنه بمتابعة هذه الشكاوى وما تم إنجازه فى كافة المجالات مع الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أكد أن المكتب تواصل مع مسئولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وقد أسفر خلال أكتوبر الماضي عن توفير 350 فرص عمل بالداخل واعتماد عقود وتأشيرات عمل بإجمالي 500.

وأوضح رجائي، أنه تم خلال الشهر تسوية 60 شكوى وديا، وإحالة 25 شكوى للقضاء وما زال هناك 18 شكوى تحت البحث والدراسة واردة من وزارة الخارجية بإجمالي الشكاوي 103 شكوي، فضلا عن القيام 97 زيارة ولقاءً واستشارة، حيث تم عمل 6 زيارات للجهات الحكومية وأصحاب الأعمال لحل مشاكل العمالة بهذه الجهات، فضلا عن اجتماع مع التجمعات العمالية، والرد على 90 استفساراً للعمالة المصرية بالرياض من خلال المكتب.