استعدادًا لموجة "كورونا" الثانية.. حملة توعية بـ"القابضة للمطارات" وشركاتها

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

نظَّمت قطاعات الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية تحت إشراف المهندس محمد سعيد محروس، رئيس الشركة، حملة توعية للعاملين بالشركة؛ استعدادًا للموجة الثانية لفيروس كورونا.

وشملت الحملة تعليق نشرات بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا بجميع مكاتب وسيارات الشركة وباللوحات الإعلانية، وعمل فيديو توضيحي لأعراض المرض وكيفية الوقاية منه، بالإضافة إلى تشديد إجراءات قياس درجات الحرارة للعاملين، واستمرار أعمال مسح وتطهير الأسطح المشتركة، وتوزيع الكمامات الطبية، وتأكيد ارتدائها.

وطالب المهندس محمد سعيد محروس جميع العاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة، الالتزام بالإجراءات الاحترازية؛ وبالاخص ارتداء الكمامة الطبية حفاظًا على صحتهم وصحة زملائهم، كما وجه بتوفير مهمات الوقاية والتطهير بكل الشركات.

وشارك في الحملة قطاعات التنمية الإدارية والموارد البشرية، والإدارة العامة لشؤون البيئة، والسلامة والصحة المهنية، والإدارة العامة للإعلام.