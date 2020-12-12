ربة منزل تتهم طليقها بالاعتداء جنسيًا على طفلهما بالشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية– فاطمة الديب:

حررت ربة منزل، بلاغًا بقسم شرطة أول الزقازيق، بالشرقية، اتهمت فيه طليقها بالاعتداء جنسيًا على طفلهما.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من "س.ص.ع" ربة منزل، تتهم فيه طليقها "ن.ا.ا" موظف، بالاعتداء جنسيًا على طفلهما "ي" 3 أعوام، وتحرر عن ذلك المحضر 4111 جُنح أول الزقازيق لسنة 2020.

جرى ضبط المتهم، وبالعرض على النيابة العامة، قررت حجزه لحين ورود تحريات المباحث، وعرض الطفل على الطب الشرعي.