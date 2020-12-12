أخبار عاجلة

التحالف: المليشيات الحوثية أطلقت اليوم باليستيًّا من صنعاء وسقط في صعدة -
أول مواطنة تتلقى جرعة لقاح فيروس كورونا: الله يعز حكومتنا -
شاهد أقوى سيارة في العالم.. مستوحاة من صواريخ "ناسا" والسرعة 500 كم/س -
قصر الإليزيه يعلن إصابة ماكرون بفيروس كورونا -
وفاة عامل نظافة دهساً تحت عجلات شاحنة نقل نفايات يقودها بنفسه -
جوجل تصدم مستخدميها قبل العام الجديد: حساباتكم مهددة بالحذف -
ورشة عمل متخصصة لمديري السلامة بفروع وزارة النقل بمختلف المناطق -
نجاح عملية "قلب مفتوح" لطفلة في المدينة المنورة -
الرئاسة الفرنسية: إصابة ماكرون بفيروس كورونا -
فيتنام تبدأ تجارب "لقاح كورونا المحلي" على البشر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

كليات الخليج توقّع اتفاقية تعاون مع الشؤون الصحية بحفر الباطن

Print
أعلنت عن خصم بنسبة 62٪ على الرسوم الدراسية لمنسوبي الصحة

كليات الخليج توقّع اتفاقية تعاون مع الشؤون الصحية بحفر الباطن

وقعت كليات الخليج اتفاقية تعاون مع مديرية الشؤون الصحية في حفر الباطن، بحضور الأمير منصور بن محمد بن

سعد آل سعود محافظ حفر الباطن، وعميد الكليات الدكتور محمد بن ظافر الدوسري ومدير الشؤون الصحية ناصر بن راشد الصافي.

وقال "الدوسري": اتفاقية التعاون تأتي انطلاقاً من مسؤولية الكليات الاجتماعية تجاه الكادر الصحي في بلادنا الغالية، ونظرًا للجهد الكبير

والرائع الذي قدمه منسوبو وزارة الصحة تجاه جائحة كورونا، وسعياً من الطرفين لتعزيز أوجه التعاون المشترك بين القطاعين العام

والخاص بالدولة، وبما يخدم أبناء وبنات محافظة حفر الباطن؛ فقد تم العمل على تنفيذ هذه الاتفاقية.

وتتمثل أحد أهم أهداف التعاون في هذه الاتفاقية بتقديم الكليات خصم مالي خاص يصل إلى 62٪ من قيمة رسوم الساعة الدراسية

الرسمية لجميع منسوبي الشؤون الصحية بمحافظة حفر الباطن من الراغبين بالدراسة في الكليات؛ دعماً لجهودهم المباركة تجاه جائحة

"كورونا" وكونهم شكلوا خط دفاعنا الأول في هذا الوقت الحرج.

وتتضمن الاتفاقية، تقديم خدمات أكاديمية واستشارات تدريبية وتقويمية والاستفادة من الكوادر الأكاديمية والتربوية والقيادية والمشاركة

في تنظيم المؤتمرات والندوات وحلقات البحث وورش العمل والمشاركة في الترجمة والنشر والتأليف ودعم المبادرات.

كليات الخليج توقّع اتفاقية تعاون مع الشؤون الصحية بحفر الباطن

كليات الخليج مديرية الشؤون الصحية حفر الباطن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
التحالف: المليشيات الحوثية أطلقت اليوم باليستيًّا من صنعاء وسقط في صعدة

التحالف: المليشيات الحوثية أطلقت اليوم باليستيًّا من صنعاء وسقط في صعدة

أول مواطنة تتلقى جرعة لقاح فيروس كورونا: الله يعز حكومتنا

أول مواطنة تتلقى جرعة لقاح فيروس كورونا: الله يعز حكومتنا

شاهد أقوى سيارة في العالم.. مستوحاة من صواريخ "ناسا" والسرعة 500 كم/س

شاهد أقوى سيارة في العالم.. مستوحاة من صواريخ "ناسا" والسرعة 500 كم/س

قصر الإليزيه يعلن إصابة ماكرون بفيروس كورونا

قصر الإليزيه يعلن إصابة ماكرون بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية