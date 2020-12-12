كليات الخليج توقّع اتفاقية تعاون مع الشؤون الصحية بحفر الباطن

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أعلنت عن خصم بنسبة 62٪ على الرسوم الدراسية لمنسوبي الصحة

وقعت كليات الخليج اتفاقية تعاون مع مديرية الشؤون الصحية في حفر الباطن، بحضور الأمير منصور بن محمد بن

سعد آل سعود محافظ حفر الباطن، وعميد الكليات الدكتور محمد بن ظافر الدوسري ومدير الشؤون الصحية ناصر بن راشد الصافي.

وقال "الدوسري": اتفاقية التعاون تأتي انطلاقاً من مسؤولية الكليات الاجتماعية تجاه الكادر الصحي في بلادنا الغالية، ونظرًا للجهد الكبير

والرائع الذي قدمه منسوبو وزارة الصحة تجاه جائحة كورونا، وسعياً من الطرفين لتعزيز أوجه التعاون المشترك بين القطاعين العام

والخاص بالدولة، وبما يخدم أبناء وبنات محافظة حفر الباطن؛ فقد تم العمل على تنفيذ هذه الاتفاقية.

وتتمثل أحد أهم أهداف التعاون في هذه الاتفاقية بتقديم الكليات خصم مالي خاص يصل إلى 62٪ من قيمة رسوم الساعة الدراسية

الرسمية لجميع منسوبي الشؤون الصحية بمحافظة حفر الباطن من الراغبين بالدراسة في الكليات؛ دعماً لجهودهم المباركة تجاه جائحة

"كورونا" وكونهم شكلوا خط دفاعنا الأول في هذا الوقت الحرج.

وتتضمن الاتفاقية، تقديم خدمات أكاديمية واستشارات تدريبية وتقويمية والاستفادة من الكوادر الأكاديمية والتربوية والقيادية والمشاركة

في تنظيم المؤتمرات والندوات وحلقات البحث وورش العمل والمشاركة في الترجمة والنشر والتأليف ودعم المبادرات.

كليات الخليج مديرية الشؤون الصحية حفر الباطن