كورونا في الولايات المتحدة.. أرقام قياسية في الإصابات اليومية والوفيات

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231775 حالة و3309 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

سجّلت الولايات المتحدة ارتفاعاً قياسياً في عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغ 231775 حالة إصابة.

وطبقاً لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية: "تم تسجيل 231775 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، كأعلى معدل يومي للإصابات، وسجلت 3309 حالات وفاة".

وبحسب الجامعة، تم تسجيل ما مجموعه أكثر من 15.8 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة منذ بداية الوباء، وأكثر من 295 ألف حالة وفاة. وقد تعافى من الفيروس أكثر من 6 ملايين مصاب.الولايات المتحدة فيروس كورونا الجديد