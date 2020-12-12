قرار جديد بشأن المتهمة بالزنا وتصوير 73 مقطعًا إباحيًا في كفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

كفر الشيخ- إسلام عمار:

جدد المستشار محمد مدحت، رئيس محكمة جنح مستأنف بندر كفر الشيخ، اليوم السبت، حبس المتهمة بممارسة الدعارة بدون تمييز مع أشخاص آخرين في كفر الشيخ وتصوير 73 مقطع فيديو إباحي، 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت المتهمة قد اعترفت خلال التحقيقات التي أجراها معتز بغدادي، وكيل نيابة بندر كفر الشيخ، بأمانة سر أحمد عبدالمعطي، سكرتير التحقيق، بإقامة علاقة غير شرعية، مع شخص واحد فقط، ، بإحدى الدول العربية، مقابل أجر معين بالاتفاق فيما بينهما.

وبمواجهتها بالصور، ومقاطع الفيديو الإباحية، والمحادثات الصوتية، بينها والمشكو في حقه الثاني، أقرت المتهمة بصحتها، عدا مقاطع الفيديو الإباحية، المرفقة في سند الاتهام.