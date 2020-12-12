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اجتماع تنسيقي لبحث المشروعات الجاري تنفيذها في شبين الكوم

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اجتماع تنسيقي لبحث المشروعات الجاري تنفيذها في شبين الكوم اجتماع تنسيقي لبحث المشروعات الجاري تنفيذها في شبين الكوم

مصراوي Masrawy

03:30 م السبت 12 ديسمبر 2020

المنوفية- أحمد الباهي:

عقد اللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد للمحافظة، اجتماعًا تنسيقيًا، لمناقشة المقترحات المقدمة من اللجنة المشكلة بقرار السكرتير العام رقم 655 لسنة 2020، بشأن دراسة مقترحات إدارة شرطة المرافق لإعادة الانضباط بالميادين والشوارع الرئيسية بنطاق المحافظة، ومواجهة ظاهرة التعدي على الطريق العام حفاظًا على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.

ونوقشت الأسباب والمعوقات التي تحول دون إمكانية إنشاء عدد من المحلات التجارية خلف مقر حي غرب شبين الكوم؛ لإقامة سوق تجاري على قطعة أرض فضاء بمساحة 700 متر، وكلف السكرتير العام المساعد مدير مديرية الإسكان بإعداد دراسة للقيمة التقديرية، وبحث إمكانية استغلال المساحات وإنشاء سوق تجاري بالتنسيق مع هيئة السكة الحديد خلال أسبوع.

ووجه "يوسف"، مدير مديرية الإسكان بضرورة الالتزام بالخطة الزمنية المحددة للانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية الخاصة بمبنى عمارة الإيواء والمقامة على مساحة تزيد عن 1000 م2، والمكونة من 144 وحدة سكنية بشارع اسكاروس القبلي بحي غرب شبين الكوم.

وتجول السكرتير العام المساعد واللجنة المشكلة بنطاق حي غرب شبين الكوم، وتابع أعمال رصف وتطوير وتوسعة شارع اسكاروس البحري، ووجه رئيس حي غرب بإعداد دراسة لإمكانية إنشاء عدد من المحلات التجارية النموذجية كمرحلة أولي بالشارع.

وشملت الجولة تفقد أعمال رفع كفاءة وتوسعة شارع رجب القرط بالجهة البحرية بحي غرب،، وشارع اسكاروس القبلي ووجه بسرعة رفع كافة الإشغالات والتعديات، ورفع تراكمات القمامة بقطعة أرض فضاء باستخدام معدات الحي.

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