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تأجيل محاكمة متحرش الفتيات في "الجامعة الأمريكية" لـ9 يناير

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تأجيل محاكمة متحرش الفتيات في "الجامعة الأمريكية" لـ9 يناير تأجيل محاكمة متحرش الفتيات في "الجامعة الأمريكية" لـ9 يناير

مصراوي Masrawy

03:44 م السبت 12 ديسمبر 2020

كتب- صابر المحلاوي:

أجلت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، جلسات محاكمة المتهم "أحمد. ب ز"، الشهير بـ "متحرش الفتيات"، في اتهامه بهتك عرض 3 فتيات قاصرات، لجلسة 9 يناير؛ لتقديم المستندات، وسماع أقوال الشهود.

كان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر بإحالة المتهم أحمد بسام زكي، إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمحاكمته عن الاتهامات المسندة إليه من هتكه عرض ثلاث فتيات -لم يبلغن ثماني عشرة سنة ميلادية- وتهديدهن وفتاة أخرى كتابةً بإفشاء أمور مخدشة بشرفهن، وكان تهديده مصحوبًا بطلب استمرار علاقته الجنسية معهن، وتعمده مضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

ونسبت النيابة للمتهم أيضا تحرشه باثنتين من الفتيات بالقول والإشارة عن طريق وسائل اتصال لاسلكية بقصد حملهما على استمرار علاقاته الجنسية معهما، واعتدائه على حرمة حياة إحداهن الخاصة بالتقاطه صورًا لها دون رضائها أثناء تقبيلها في مكان خاص، واستخدامه حسابًا عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب جريمته، فضلًا عن إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.

وكانت النيابة العامة، أقامت الدليل قِبَل المتهم مما تحصل من إقراراته بتحقيقات النيابة العامة، وشهادات المجني عليهن وعدد من الشهود، وما أسفرت عنه تحريات الشرطة، وما قدمه المجني عليهن من رسائل نصيَّة وصور ملتقطة للمحادثات التي أُجريت بينهن وبين المتهم، وما أثبته تقرير مصلحة الطب الشرعي، من احتواء العينة المأخوذة من المتهم على أحد نواتج تعاطي جوهر الحشيش المخدر.

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