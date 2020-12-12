معارض وأركان تعريفية ومسيرة تطوع في فعالية "ليالي ترميم"

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تطلقها جمعية ترميم الخيرية بالمنطقة الشرقية.. هنا التفاصيل

افتتحت جمعية ترميم الخيرية بالمنطقة الشرقية بمقرها فعالية "ليالي ترميم" تحت مظلة "مبادرة عطاء وطن" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتستمر لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من يوم الخميس (10 ديسمبر 2020م) إلى مساء يوم السبت (12 ديسمبر 2020م).

وتتيح الجمعية الفرصة للزوار الاطلاع على مشاريع ومنجزات الجمعية المختلفة من خلال عدد من الأركان التعريفية المختلفة.

ورحب رئيس مجلس إدارة الجمعية، المهندس حمد بن ثواب الخالدي، بمشاركة وحضور شركاء الجمعية الداعمين من الشركات الكبرى ومصانع ومعارض مواد البناء والمسؤولين ورجال الأعمال والإعلاميين والمتطوعين والمتطوعات بالإضافة إلى حضور بعض الشركات المتوقع اقامة اتفاقيات معهم.

وقال "الخالدي": "ليالي ترميم" تتضمن العديد من الأركان, مثل ركن لمشاريع ترميم وركن للتصميم الداخلي وركن للتطوع في أعمال الدهان وركن في أعمال الكهرباء وركن للتطوع في أعمال الزراعة وركن للفن التشكيلي، بالإضافة إلى اقامة معرض للشركاء يسلط الضوء على مشاركتهم في مشاريع ترميم منازل الأسر الأشد حاجة والأثر النوعي العائد من هذه الشركات.

وأشار إلى أن "ليالي ترميم" تهدف إلى توطيد العلاقات والتعريف بمشاريع الجمعية لأصحاب المصلحة وتسجيل أكبر عدد من اللقاءات مع نخبة المجتمع والمهتمين لتحسين وتطوير تقديم خدمة الترميم بأفضل الطرق الهندسية والإقتصادية.

وأضاف: الزائر سيشاهد عددًا من الفيديوهات الخاصة بمشاريع ومبادرات الجمعية بتسجيل صوتي واستعراض مسيرة التطوع في ترميم، وتتضمن الفديوهات أرقام وإنجازات للتطوع وأبرز مشاركات المتطوعين ورؤية الجمعية وأهدافها وجدار قصة ترميم الذي يحتوي على تصميم جرافيكي عن قصة مسيرة ترميم، إضافة إلى ركن للتصوير الفوتوغرافي، وركن ضع بصمتك وأكمل شعار ترميم، وركن الداعمين بالمواد، ولوحات الشركاء، وجلسات حوارية، وشبة ضو.

ولفت "الخالدي" إلى تخصيص ركن تفاعلي لعدد من المتطوعين والمتطوعات ينفذون بشكل حي أعمال الدهان والسباكة والكهرباء وتركيب السراميك كنموذج لإبراز الأعمال التي يشاركون بها في مشروعات ترميم والتي توفر الكثير من التكاليف وتعد عائداً اقتصاديا يسجل لهذه المبادرات التطوعية والتي تساهم في تحقيق مستهدف رؤية المملكة 2030".

جمعية ترميم الخيرية المنطقة الشرقية