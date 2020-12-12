النيابة تأمر بتشكيل لجنة هندسية لفحص عقار حدائق القبة المنهار.. ولا ضحايا

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود السعيد:

أمرت نيابة حدائق القبة، اليوم السبت، بتشكيل لجنة هندسية لفحص عقار انهار بشارع مصطفى عبدالسميع بدائرة القسم، وكذلك العقارات المجاورة لبيان تأثرها من عدمه.

واستعلمت النيابة من حي حدائق القبة عن موقف العقار المنهار وماهية التراخيص الصادرة له.

كانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا بانهيار عقار رقم 3 شارع مصطفى عبدالسميع بحي حدائق القبة، وعلى الفور انتقل رجال الدفاع المدني لموقع العقار.

وتبين أن العقار قديم وخالي من السكان ولم يسفر الانهيار عن إصابات أو وفيات.

ووجه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة بإخلاء العقارات المجاورة من السكان دون المنقولات كإجراء احترازي لحين الانتهاء من رفع الأنقاض.