أخبار عاجلة

التحالف: المليشيات الحوثية أطلقت اليوم باليستيًّا من صنعاء وسقط في صعدة -
أول مواطنة تتلقى جرعة لقاح فيروس كورونا: الله يعز حكومتنا -
شاهد أقوى سيارة في العالم.. مستوحاة من صواريخ "ناسا" والسرعة 500 كم/س -
قصر الإليزيه يعلن إصابة ماكرون بفيروس كورونا -
وفاة عامل نظافة دهساً تحت عجلات شاحنة نقل نفايات يقودها بنفسه -
جوجل تصدم مستخدميها قبل العام الجديد: حساباتكم مهددة بالحذف -
ورشة عمل متخصصة لمديري السلامة بفروع وزارة النقل بمختلف المناطق -
نجاح عملية "قلب مفتوح" لطفلة في المدينة المنورة -
الرئاسة الفرنسية: إصابة ماكرون بفيروس كورونا -
فيتنام تبدأ تجارب "لقاح كورونا المحلي" على البشر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

لا يفضل لهذه الفئات.. الصحة تعلن الأمراض المستحقة للقاح كورونا بعد الأطقم الطبية

Print
لا يفضل لهذه الفئات.. الصحة تعلن الأمراض المستحقة للقاح كورونا بعد الأطقم الطبية لا يفضل لهذه الفئات.. الصحة تعلن الأمراض المستحقة للقاح كورونا بعد الأطقم الطبية

مصراوي Masrawy

03:18 م السبت 12 ديسمبر 2020

كتب- محمد نصار:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن السبب في تحديد أولويات لفئات بعينها للحصول على أول جرعات من لقاحات المستجد هو محدودية الإنتاج على مستوى العالم.

وأضاف زايد، خلال تصريحات لها: "سيتم إتاحة التسجيل للحصول على لقاح سينوفارم وآلياته عبر الموقع الإلكتروني هذا الأسبوع، وهناك دفعات أخرى من اللقاح الصيني ستصل تباعا حتى نهاية الشهر، ويتم التفاوض مع تحالف الجافي وأكثر من شركة دولية للحصول على اللقاحات".

وتابعت: "أول الجرعات للأطقم الطبية بمستشفيات العزل والصدر والحميات، ومن بعدها أصحاب الأمراض المزمنة، بندي حسب تعليمات الصحة العالمية، فئة الأكثر عرضة والأكثر تضررا حال الإصابة بكورونا".

وأوضحت الوزيرة: "الأكثر عرضة مستشفيات العزل والمعامل المركزية والحجر الصحي وغيرها، وفئة الأكثر تضررا أصحاب الأمراض المزمنة، مثل مرضى الفشل الكلوي والأورام والسكر والقلب والسمنة اللي عندهم الأمراض دي حال إصابتهم بكورونا بيبقوا أكثر عرضة للمضاعفات الشديدة".

وشددت على أن: "سينوفارم وسينوفاك أو أي فاكسين، من اللقاحات التي تعتبر آمنة في التداول، لقاح كورونا زي باقي اللقاحات، ولكن مش مفضل للحوامل، والمرضعات، والأطفال أقل من 16 سنة".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
8 الصبح - " 8 الصبح Sport".. قراءة تحليلية في الأحداث ومباريات كرة القدم المصرية

8 الصبح - " 8 الصبح Sport".. قراءة تحليلية في الأحداث ومباريات كرة القدم المصرية

أول مواطنة تتلقى جرعة لقاح فيروس كورونا: الله يعز حكومتنا

أول مواطنة تتلقى جرعة لقاح فيروس كورونا: الله يعز حكومتنا

قصر الإليزيه يعلن إصابة ماكرون بفيروس كورونا

قصر الإليزيه يعلن إصابة ماكرون بفيروس كورونا

الرئاسة الفرنسية: إصابة ماكرون بفيروس كورونا

الرئاسة الفرنسية: إصابة ماكرون بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية