لا يفضل لهذه الفئات.. الصحة تعلن الأمراض المستحقة للقاح كورونا بعد الأطقم الطبية

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن السبب في تحديد أولويات لفئات بعينها للحصول على أول جرعات من لقاحات فيروس كورونا المستجد هو محدودية الإنتاج على مستوى العالم.

وأضاف زايد، خلال تصريحات لها: "سيتم إتاحة التسجيل للحصول على لقاح سينوفارم وآلياته عبر الموقع الإلكتروني هذا الأسبوع، وهناك دفعات أخرى من اللقاح الصيني ستصل تباعا حتى نهاية الشهر، ويتم التفاوض مع تحالف الجافي وأكثر من شركة دولية للحصول على اللقاحات".

وتابعت: "أول الجرعات للأطقم الطبية بمستشفيات العزل والصدر والحميات، ومن بعدها أصحاب الأمراض المزمنة، بندي حسب تعليمات الصحة العالمية، فئة الأكثر عرضة والأكثر تضررا حال الإصابة بكورونا".

وأوضحت الوزيرة: "الأكثر عرضة مستشفيات العزل والمعامل المركزية والحجر الصحي وغيرها، وفئة الأكثر تضررا أصحاب الأمراض المزمنة، مثل مرضى الفشل الكلوي والأورام والسكر والقلب والسمنة اللي عندهم الأمراض دي حال إصابتهم بكورونا بيبقوا أكثر عرضة للمضاعفات الشديدة".

وشددت على أن: "سينوفارم وسينوفاك أو أي فاكسين، من اللقاحات التي تعتبر آمنة في التداول، لقاح كورونا زي باقي اللقاحات، ولكن مش مفضل للحوامل، والمرضعات، والأطفال أقل من 16 سنة".