انتشال سيارة ميكروباص سقطت في ترعة بقليوب

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القليوبية- أسامة علاء الدين:

استعانت أجهزة مجلس مدينة قليوب، والحماية المدنية، ومرور القليوبية، بمعدات الحملة الميكانيكية بقليوب، لرفع سيارة أجرة "ركاب" سقطت بترعة كفر أبو جمعة بطريق "القاهرة-الإسكندرية" الزراعي، بعد اصطدامها بسيارة سوزوكي في اتجاه القاهرة، وجرى استخراج السيارة ونقلها للمجلس.

ووقع تصادم بين سيارتين الأولى سوزوكي قيادة "سيد.أحمد.س.ع" 34 عامًا، مقيم تابعة لإحدى الشركات الخاصة، وسيارة ميكروباص "ق.ص.ج 7396"، قيادة "محمود.أ.م.ع" 33 عامًا، مقيم الباجور فى االمنوفية، وسقطت بترعة كفر أبو جمعة.

وتبين أن أسماء المصابين الذين جرى نقلهم لمستشفى قليوب، هم "فرج.ك.م.غ"، و"انتصار.س.ع.ع"، و"إيمان.م.خ.ع"، و"محمود.س.س"، و"عبدالرحمن.ح.ع"، و"معتز.ع.م.ع"، وجميعهم مقيمين في الباجور بالمنوفية.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد عبدالعظيم محمد، مدير إدارة المرور بالقليوبية، بانقلاب سيارتين سوزوكي أمام منطقة ترعة كفر أبو جمعة التابعة لمركز قليوب في اتجاه القاهرة، ما أسفر عن سقوط 6 مصابين، جرى نقلهم جميعًا لمستشفى قليوب لتقديم الرعاية الصحية لهم.

وانتقل العميد هشام دياب وكيل إدارة مرور القليوبية، إلى مكان الحادث، وجرى الدفع بـ 5 سيارات إسعاف وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.