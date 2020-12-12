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"إغاثي الملك سلمان" يوزع 23 طن أغذية على متضرري الفيضانات بالنيجر

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المركز قدّم 800 حقيبة شتوية في قرية كرم آباد بمنطقة شترال الباكستانية

وزّع فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 23 طناً و112 كيلوغراماً من المواد الغذائية للمتضررين من الفيضانات في مخيم ليبدروم بنواحي نيامي عاصمة جمهورية النيجر، استفاد منها 1.512 فرداً.

تأتي هذه المساعدات في إطار مشروع توزيع 100 طن من المواد الغذائية للمتضررين من الفيضانات في جمهورية النيجر. يستفيد منها 18.627 فرداً.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 800 حقيبة شتوية تحتوي على البطانيات والسترات والكنزات والأطقم الشتوية والشالات النسوية في قرية كرم آباد بمنطقة شترال في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 4.800 فرد من الأطفال والنساء وكبار السن.

يأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 22.550 كسوة شتاء للمحتاجين بالمناطق الأكثر برودة في باكستان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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