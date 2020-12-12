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مصرع سائق وإصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة ببني سويف

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مصرع سائق وإصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة ببني سويف مصرع سائق وإصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة ببني سويف

مصراوي Masrawy

02:50 م السبت 12 ديسمبر 2020

بني سويف- حمدي سليمان:

لقي سائق مصرعه، وأصيب 8 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، اليوم السبت، على طريق الجيش في نطاق محافظة بني سويف.

تلقى اللواء محمد مراد مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء أشرف صلاح حكمدار المديرية، بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق الجيش، قبلي بوابة الكريمات.

وأسفر الحادث عن مصرع صلاح علي السايح، 48 عامًا، سائق السيارة، وإصابة كل من إيهاب أحمد زكي 25 عامًا، عامل، اشتباه كسر بالعمود الفقري، وشقيقه شهاب 28 عامًا، ومحمود فتحي أحمد 25 عامًا، ومحمد علاء أحمد 20 عامًا، وعلي سيد حسين 26 عامًا.

كما أصيب صلاح محمد أحمد 45 عامًا، وحسام عيد سرور 35 عامًا، وأحمد محروس مساعد 38 عامًا، بجروح وكدمات متفرقة، وجميعهم مقيمين محافظة سوهاج.

جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة.

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