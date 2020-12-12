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مصراوي Masrawy

الوادي الجديد– محمد الباريسي:

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، مطعم زاد مصر الخيري بمدينة موط، والذي يقام بالتعاون بين جمعية سنابل الخير وبنك الطعام المصري لتقديم 600 وجبة لحوم مطهية بمشتملاتها، لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا بالداخلة، بشكل يومي لمدة شهرين متتالين.

وأشاد الزملوط، بدور مؤسسات المجتمع المدني العاملة في المحافظة، والتي تسهم في رفع المعاناة والتخفيف على المواطنين، مؤكدًا أنها تعد شريكًا أساسيًا لتحقيق التنمية في المجالات المختلفة على أرض المحافظة.