الإعدام لمبلط سيراميك قتل جاره وأصاب شقيقه في الشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية– فاطمة الديب:

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحي، رئيس المحكمة، اليوم السبت، مبلط سيراميك، بالإعدام شنقًا؛ بعد أخذ رأي مفتي الديار المصرية في اتهامه و7 آخرين في القضية رقم 25055 جنايات منيا القمح لسنة 2019، بقتل شاب جاره وإصابة شقيقه، وقضت بمعاقبة باقي المتهمين بالسجن المؤبد.

كان مستشفى "منيا القمح" المركزي، استقبل المجني عليه صبري عبدالحليم إبراهيم، 30 عامًا، جثة هامدة، وشقيقه، مصابًا بجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، فيما تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "علاء.ص.ح.غ" 27 عامًا، مبلط سيراميك، مُقيم بقرية ميت سهيل، و7 آخرين، بسبب وجود خلافات سابقة بين عائلة المجني عليه والمتهمين.

وتبين أن المتهمين استعانوا بأسلحة بيضاء في قتل المجني عليه وإصابة شقيقه، فيما جرى ضبط المتهمين، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق.