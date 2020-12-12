الداخلية تضبط قضايا بأكثر من 2 مليار خلال أسبوع

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 61 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء و1.9 مليار جنيه قضايا تهرب ضريبي، وأموال خلال أسبوع على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك في أعقاب حملاتها نظمتها إدارات الأموال العامة، والتهرب الضريبي والكهرباء بالاشتراك مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية.

وتضمنت ضبط (78883) قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي، ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي، ومخالفة شروط التعاقد (61,342,449) جنيه.

وفي مجال قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة: ضبط 192 قضية ضرائب عامة ، كشف (124) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة ، (125) قضية في مجال الجمارك، (10) قضايا في مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة ، (602) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، تنفيذ (614) حكم قضائي، (88) قضية تحرى مدين ولجان فحص، وضبط (4) قضايا فى مجالات مكافحة جرائم (تحويلات مالية غير مشروعة – توظيف أموال – تهريب جمركي) ، (10) قضايا في مجالات (اختلاس واستيلاء على المال العام – احتيال مصرفي - غسل أموال – كسب غير مشروع) بقيمة إجمالية بلغت1981253199جنيه مصري، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

في سياق آخر تمكنت شرطة النقل والمواصلات من ضبط (2015) قضية متنوعة، أبرزها جرائم (سرقات عامة- حيازة أسلحة نارية وذخائر- سلاح أبيض - أموال عامة – حيازة مواد مخدرة)، بالإضافة إلى ضب 4 تشكيلات عصابية ضموا (8 متهمين) ارتكبوا (14) واقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.