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بالصور.. تفاصيل زيارة وزير الري لقرية زاوية البقلي في المنوفية

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بالصور.. تفاصيل زيارة وزير الري لقرية زاوية البقلي في المنوفية بالصور.. تفاصيل زيارة وزير الري لقرية زاوية البقلي في المنوفية

مصراوي Masrawy

02:46 م السبت 12 ديسمبر 2020

المنوفية- أحمد الباهي:

استجاب وزير الري الدكتور محمد عبدالعاطي، اليوم السبت، للمواطن أحمد جابر، وتوجه إلى محافظة المنوفية لتفقد مشروع الري الحديث بالتنقيط، والذي نفذه المواطن بقرية زاوية البقلي التابعة لمركز الشهداء.

وأثنى الوزير على المشروع وطريقة تنفيذه، مشيرًا إلى أن مشروع الري بالتنقيط يخدم 1500 فدان بالقرية، وبدأت التجربة منذ عامين، عندما نفذها "جابر" في أرضه وسرعان ما انضم له عدد من فلاحي القرية واعتمدوا جميعًا على الري بالتنقيط واستخدام الأساليب الحديثة.

وقال "أحمد جابر" لوزير الري، إن إنتاجية فدان البطاطس زادت بنحو مرة ونصف عقب تعديل طريقة الري، ما أثار إعجاب الوزير وثمن الفكرة، مؤكدًا تشجيع الدولة المشروعات التي تعتمد على الوسائل الحديثة وتساهم في رفع الإنتاجية.

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