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التشيك تحظر التوجه للمقاهي بسبب كورونا

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التشيك تحظر التوجه للمقاهي بسبب كورونا التشيك تحظر التوجه للمقاهي بسبب كورونا

مصراوي Masrawy

02:47 م السبت 12 ديسمبر 2020

براغ - (د ب أ):

ربما يواجه عشاق الكافيين في جمهورية التشيك حرمانا من التوجه للمقاهي، بعد أن فرضت حكومتهم حظرا على الذهاب للمقاهي، في محاولة للحد من انتشار جائحة كورونا.

ودفعت تلك الخطوة التشيكيين للإعراب عن استيائهم في تعليقاتهم على المواقع الالكترونية .

وكتب أحد مستخدمي الإنترنت "إنه أمر مثير للسخرية" وشكا آخر " ليس لدي وقت للجلوس على المقهى في الصباح قبل العمل".

ورد آخرون بسخرية بتعليق "هذا سينقذنا بالتأكيد من الجائحة".

ووافقت التشيكية على القرار الجديد أمس الأول الخميس، لكن بسبب الصياغة غير الواضحة، اعتقد البعض أن الحظر مجرد خطأ".

وأضاف وزير التجارة، كاريل هافليتشيك إلى الارتباك بالقول إنه سيتم السماح بالذهاب للمقهى، إذا تمكن الزبون من حمل "القدح معه للمنزل في كيس".

لكن وزير الصحة، جان بلاتني لم يترك أي شك في الرد على الجدل مساء أمس الجمعة.

وقال "إنه ليس خطأ، الهدف هو ألا نتجول في أسواق الكريسماس أو في الشوارع بأقداح وطعام في أيدينا".

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مصراوي Masrawy

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