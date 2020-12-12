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الداخلية X أسبوع.. ضبط 1214قطعة سلاح وتنفيذ 501 ألف حكم قضائي

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الداخلية X أسبوع.. ضبط 1214قطعة سلاح وتنفيذ 501 ألف حكم قضائي الداخلية X أسبوع.. ضبط 1214قطعة سلاح وتنفيذ 501 ألف حكم قضائي

مصراوي Masrawy

02:47 م السبت 12 ديسمبر 2020

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

استهداف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية)، (السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (456) متهم، وبحوزتهم (21 قطعة سلاح ناري – 46 طلقة نارية مختلفة الأعيرة – 3 قطع أسلحة بيضاء) و (22) قضية اتجار بالمواد المخدرة وتنفيذ (3752) حكم قضائي متنوع وضبط (499) قضية متنوعة أخرى.

كما أسفرت الجهود خلال أسبوع بمختلف المحافظات عن ضبط (73) عنصر من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بنطاق مديريات أمن (الجيزة – الإسكندرية – الشرقية – الدقهلية – السويس – الفيوم – أسيوط – سوهاج – أسوان)، بإجمالي مضبوطات (40) قطعة سلاح ناري (27 بندقية آلية –6 بنادق خرطوش – 1 مسدس- 6 فرد محلى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من الأقراص والمواد المخدرة) ، وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها " سلاح ناري – مخدرات - سرقة متنوعة".

كما ضبط (1214) قطعة سلاح ناري (148 بندقية آلية – 195 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 81 مسدس – 790فرد محلى الصنع – 14938 طلقة مختلفة الأعيرة – 1407 قطعة سلاح أبيض)، (19) تشكيل عصابى ، ضموا (64) متهماً ، ارتكبوا (102) حادث سرقة متنوعة، (119) قضية أحداث واعادة (9) سيارات مُبلغ بسرقتها.

كما تم كشف غموض (53) حادث متنوع أبرزهم (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة)، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالي (95) متهماً و تنفيذ (501739) حكم قضائي.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل واقعة على حدة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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