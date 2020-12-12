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أول تعليق من على شحنة لقاح كورونا القادمة من الإمارات

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أول تعليق من السيسي على شحنة لقاح كورونا القادمة من الإمارات أول تعليق من على شحنة لقاح كورونا القادمة من الإمارات

مصراوي Masrawy

02:40 م السبت 12 ديسمبر 2020

كتب- محمد نصار:

أجرى الرئيس عبدالفتاح فجر اليوم زيارة تفقدية لمقر الكلية الحربية، رافقه خلالها الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان القوات المسلحة.

واستعرض الرئيس أسلوب إدارة الدولة لأزمة كورونا، والتي تمت بشكل علمي ومتزن، وذلك من خلال الاهتمام باتباع الإجراءات الاحترازية وتجهيز مستشفيات العزل واستنفار كافة أجهزة الدولة المعنية، مشيراً في هذا الإطار إلى وصول أول شحنة من اللقاحات من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، موجهاً الشكر والتقدير لها، ومؤكداً في هذا السياق على المستوى المتميز الذي يحكم علاقات مع أشقاءها من دول الخليج، وخاصةً دولة الإمارات الشقيقة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الزيارة جاءت في إطار حرص الرئيس على متابعة برامج تدريب وتأهيل طلبة الكلية الحربية، حيث تفقد مراحل الإعداد البدني والمهاري المختلفة لطلبة الكلية، بما فيها تدريبات ركوب الخيل، كما شارك الطلبة في بعض الأنشطة الصباحية، وتناول وجبة الإفطار معهم.

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