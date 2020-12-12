تهدد بغرق القرى المجاورة.. بيان عاجل للحكومة بشأن محطة صرف صحي بأسوان

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مصراوي Masrawy

مصراوي:

تقدم النائب أحمد سعد درويش، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى رئيس الحكومة، ووزيري الإسكان والتنمية المحلية، بشأن محطة الصرف الصحي بقرية بلانة بأسوان.

وقال درويش، في بيان له، اليوم السبت، إن هناك كارثة بسبب توصيل مياه الصرف لتصب بنهر النيل؛ مما يؤدي إلى زيادة معدلات التلوث؛ خصوصًا أن مصب مياه الصرف بالنيل بجوار محطات المياه المغذية لمركز نصر بالنوبة ودراو وكوم أمبو.

وشدد عضو مجلس النواب على سرعة التحرك لوضع حل لهذه الكارثة بتحويلها إلى الأودية والخيران وزراعة غابات شجرية شرقًا؛ خصوصًا أن المحطة تهدد بانفجار مياه الصرف وغرق القرى المجاورة لها.