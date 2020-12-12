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انتحال صفة موظف ومشاغلة ضحايا.. "الأمن العام" يعلن الإطاحة بهؤلاء الجناة

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انتحال صفة موظف ومشاغلة ضحايا.. "الأمن العام" يعلن الإطاحة بهؤلاء الجناة انتحال صفة موظف ومشاغلة ضحايا.. "الأمن العام" يعلن الإطاحة بهؤلاء الجناة
بينهم مواطنون يقومون بسرقة المركبات وسوريون مخالفون يروّجون عملة مزيفة

انتحال صفة موظف ومشاغلة ضحايا..

أعلن الأمن العام عن تفاصيل عمليات توقيف لعدد من مرتكبي الجرائم على مستوى المملكة؛ ذلك من خلال مقطع تحت عنوان "تم القبض".

وتفصيلاً، قال الأمن العام: "تم القبض على اثنين من مخالفي نظام أمن الحدود من الجنسيتين اليمنية والصومالية، قاما بارتكاب عدد من الجرائم تمثلت في ترصدهما لعدد من عملاء البنوك من كبار السن، ومشاغلة الضحايا أثناء عمليات السحب النقدي وادعاء مساعدتهم ومن ثم استبدال بطاقاتهم بأخرى مشابهة، بعد الحصول على البيانات السرية، مما مكنهما من إجراء سحوبات نقدية وتنفيذ عمليات شرائية بمنافذ بيع المجوهرات والأجهزة الذكية".

وأضاف: "تم القبض على مواطن يقوم بانتحال صفة موظف حكومي والاحتيال على بعض العاملين في المحلات التجارية والحصول على مبالغ مالية مقابل الامتناع عن تحرير المخالفات، وتم القبض على ثلاثة مواطنين يقومون بسرقة المركبات المتوقفة عن طريق كسر نوافذها وسرقة محتوياتها ومحاولة تضليل الجهات الأمنية باستخدام مركبات مسروقة أثناء تنفيذ جرائمهم.

وأردف الأمن العام: تم القبض على أربعة مقيمين من الجنسية السودانية ومقيم من الجنسية الهندية وآخر من الجنسية الباكستانية تورطوا في سرقة 11 مولداً كهربائياً والتجهيزات الخاصة بها، وتقدر قيمة المسروقات بنحو مليون و100 ألف ريال.

وتابع عبر مقطع الفيديو: تم القبض على مقيمين من الجنسية السورية مخالفين لنظام العمل والإقامة امتهنا ترويج العملة المزيفة من مقر سكنهما وضبط بحوزتهما، 95 ألف دولار مزيفة، وتم القبض على مواطن مالك مؤسسة تجارية يحتال على ضحاياه عبر إعلان أحد الحسابات بمنصات سناب شات عن بيع أجهزة جوال بأسعار منافسة، وتلقيه حوالات بنكية تجاوزت قيمتها أربعة ملايين عبر المتجر الإلكتروني دون الالتزام بتسليم المشتريات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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