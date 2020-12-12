موسكو: العقوبات البريطانية على مواطنين روس "غير مبررة"

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موسكو - أ ش أ

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن بلادها تعتبر العقوبات الأخيرة المفروضة من قبل لندن بحق مواطنين روس في قضية انتهاك حقوق الإنسان في الشيشان غير مبررة، مشيرة إلى أن موسكو تحتفظ بحق الرد عليها.

وذكرت زاخاروفا -في بيان اليوم السبت- أن بلادها تلقت باستغراب إعلان الحكومة البريطانية عن قرار بفرض عقوبات أحادية بحق 3 مواطنين روس ووحدات الحرس الوطني الروسي بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في الشيشان.

وأكد البيان أن موسكو تعتبر هذا القرار غير مبرر ويعكس عدم استعداد السلطات البريطانية للتخلي عن نهج المواجهة مع روسيا، مشيرا إلى أن القرار البريطاني سوف ينعكس على العلاقات الروسية البريطانية، مشددة على أن روسيا تحتفظ بحق الرد من خلال اتخاذ تدابير مناسبة.

يُذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد فرضت عقوبات تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان على أفراد وكيانات في روسيا واليمن وهايتي، ومن بين من شملتهم العقوبات رمضان قاديروف رئيس جمهورية الشيشان الروسية، وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية أيضا عقوبات على ست شركات مسجلة في روسيا وخمسة أفراد مقربين من قاديروف.